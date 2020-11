Parlamento iraniano approva mozione per accelerare attività nucleari dopo uccisione fisico

Lo scienziato, che era anche a capo del centro per l'innovazione del ministero della Difesa iraniano, è morto a seguito di un attacco di uomini armati avvenuto venerdì nella città di Absard, situata nella provincia di Teheran.

Secondo l'agenzia di stampa iraniana, i parlamentari hanno assegnato lo status di estrema urgenza al disegno di legge e l'hanno approvato con un voto pressoché unanime con 232 sì 14 no nella sessione odierna.

Il disegno di legge prevede di aumentare il livello di arricchimento dell'uranio al 20% o più: questo livello è considerato adatto per produrre ordigni atomici. Al momento, l'Iran sta arricchendo l'uranio a poco più del 4%, mentre il Piano d'azione globale congiunto dell'accordo nucleare ha il vincolo del 3,67%.

Inoltre il disegno di legge prevede il ripristino del reattore nucleare di Arak, che doveva essere riprogettato per la produzione di radioisotopi in modo che non producesse plutonio per armi secondo l'accordo nucleare, e la costruzione di un altro reattore.

Un'altra disposizione del disegno di legge obbliga Teheran ad abbandonare l'adesione volontaria al Protocollo aggiuntivo all'accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Il noto fisico nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, che Israele accusa di essere il capo del programma di armi nucleari di Teheran, è stato assassinato il 27 novembre vicino la capitale iraniana. Dall'Iran piovono accuse sul coinvolgimento di Israele nell'assassinio dello scienziato e promettono vendetta.