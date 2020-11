Commissario Sanità in Calabria: non sarà Agostino Miozzo. Quinta fumata nera

Agostino Miozzo Commissario alla Sanità della Regione Calabria? No, non è lui. Salta anche il nome del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico uomo della Protezione civile da alcuni decenni e braccio destro della gestione Guido Bertolaso.

Per occuparsi della disastrata Sanità calabrese Miozzo aveva posto tre condizioni al Governo, ma tali condizioni sono state considerate troppo vincolanti da Palazzo Chigi.

Ma cosa ha chiesto Miozzo perché fosse il Governo questa volta a dire di no?

L’uomo della Protezione civile avrebbe chiesto i superpoteri alla Guido Bertolaso per poter agire in deroga alle norme regionali e poter sistemare le cose.

Miozzo è al momento in pensione e avrebbe chiesto di rientrare in servizio in Protezione Civile. Questa forse la richiesta che più di tutte è stata giudicata non ricevibile, inoltre Miozzo voleva costituire una squadra di 25 fedelissimi per gestire la situazione.

Sardine chiedono intervento di Mattarella

Le Sardine considerano “ormai ad un punto di non ritorno rispetto alla credibilità ed affidabilità di questo esecutivo” dopo che anche il nome di Miozzo è saltato per la Calabria.

Così le Sardine chiedono al presidente della Repubblica di intervenire.

“Non ci resta che appellarci alla più alta carica dello Stato, il presidente della Repubblica, nella sua veste di custode della Costituzione e di garante della coesione territoriale del nostro Paese.”

“In queste ore di totale sconforto segnate da un susseguirsi di testimonianze di inadeguatezza politica e istituzionale, riconosciamo Sergio Mattarella come unica e sola credibile autorità che può strappare la Calabria da questo indegno gioco al ribasso”, si conclude nel post.

La presa di posizione della Sardine è chiara, questo governo non ha più il loro appoggio. Un segnale che dovrà far pensare in particolare Zingaretti, che proprio le Sardine aveva dovuto ringraziare per l’elezione di Stefano Bonaccini a presidente dell’Emilia-Romagna.

La reazione di Salvini

Salvini affida ad un tweet la sua reazione.