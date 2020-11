Salvini su proposta Boccia di Natale anticipato 2 ore: Manca di rispetto

Secondo Matteo Salvini il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia manca di rispetto quando afferma che si potrebbe anticipare di due ore la nascita di Gesù la notte del 24 dicembre.

“A me non sembra normale che un ministro della Repubblica che si dovrebbe occupare dell’emergenza proponga una nascita anticipata di Gesù. Già stanno rovinando il Natale a milioni di italiani, non lo rovinino anche ai bambini”, sono le parole di Matteo Salvini intervistato da Rainews 24.

“Secondo lei la notte della vigilia di Natale a mezzanotte gli italiani sono così matti da fare mega assembramenti mangiando tartine e bevendo champagne?”, ha aggiunto Salvini.

Quindi l’affondo al ministro Boccia:

“Un ministro che dice Gesù può nascere due ore prima manca di rispetto a un paese profondamente legato alla tradizione cattolica, lasciasse che Gesù Bambino rimanga nel cuore dei bambini”.

La proposta Boccia

La proposta del ministro Boccia prevede l’anticipo di un paio di ore della messa del 24 dicembre sera. Secondo Boccia, che ha riferito di parlare da cristiano, non cascherà il mondo se si anticiperà la nascita di Gesù di due ore.

Le parole del vescovo di Monreale

Il quotidiano La Repubblica ha contattato il vescovo di Monreale mons. Michele Pennisi, il quale ha riferito che per la Chiesa cattolica italiana (CEI) non ci sarebbe nessun problema ad anticipare la Messa di mezzanotte se dovesse arrivare una richiesta dal Governo.

Questo perché il Papa in persona anticipa di due ore il rito religioso, e in alcune parrocchie italiane c’è chi celebra la sera del 24 dicembre alle ore 18.00, afferma il vescovo. Piuttosto, fa notare il prelato, il problema è di rispetto delle regole.