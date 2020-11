Cremlino: da Putin congratulazioni al nuovo presidente Usa quando sarà ufficiale

L'amministrazione di Trump ha dato il via libera alla procedura di trasferimento del potere che vedrà i funzionari in carica consultarsi con il team di Biden. Tuttavia l'attuale presidente Trump si rifiuta ancora di riconoscere la vittoria a Biden e cerca ancora di contestare i risultati del voto, che ritiene viziato da numerose irregolarità.

Il presidente russo Vladimir Putin si congratulerà tempestivamente con il nuovo presidente degli Stati Uniti, a prescindere da chi sia, non appena saranno annunciati i risultati ufficiali delle elezioni, ha riferito ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Rispondendo alla domanda se il "silenzio" di Putin potesse essere interpretato come un segnale in base a cui Mosca non riconosce i risultati del voto, Peskov ha assicurato che non è così.

Ha notato che Joe Biden è stato dichiarato vincitore dai media statunitensi, ma i risultati definitivi ufficiali mancano ancora e in alcuni Stati decisivi si stanno ricontando i voti.

La decisione di Putin non è influenzata dal fatto che la maggior parte dei leader mondiali abbia già porto le proprie congratulazioni a Biden, ha assicurato Peskov.

Mercoledì il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Joe Biden per la sua elezione. All'inizio della settimana il presidente in carica Donald Trump ha autorizzato la sua amministrazione ad avviare la transizione formale al team Biden pur continuando a contestare i risultati delle elezioni del 3 novembre, sostenendo di essere il vincitore e rifiutandosi di ammettere la sconfitta.