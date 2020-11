Berlusconi, Forza Italia vota lo scostamento di bilancio: richieste accolte

Silvio Berlusconi in persona dà ai parlamentari di Forza Italia il via libera al voto in Aula a favore dello scostamento di bilancio da 8 miliardi che il Governo si appresta a chiedere per coprire il decreto legge ristori quater e gli indennizzi per il Natale.

Berlusconi, riferisce La Repubblica, ritiene che siano state accolte tutte le proposte del centrodestra e che quindi si possa votare a favore della richiesta.

Si attende ora il sì anche da parte di Salvini e della Meloni per i parlamentari dei rispettivi partiti.

Berlusconi si dice soddisfatto perché in particolare è stata accolta la proposta del centrodestra di dare più risorse a 2 milioni di autonomi e professionisti e la proposta del “semestre bianco”.

Voto sullo scostamento di bilancio

Il voto sullo scostamento di bilancio è atteso per oggi dopo la lettura e l’esame della relazione del governo in coso alla Camera dei Deputati.

Dopo l’illustrazione della richiesta da parte del Governo, la Camera de Deputati dovrà votare la risoluzione.

Serve la maggioranza assoluta per incassare l’approvazione, quindi almeno 316 voti a favore dello scostamento.

Voteranno a favore anche Tabacci, le minoranze linguistiche e +Europa ed Azione.