Xi Jinping si congratula con Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali

Il leader cinese ha sottolineato che lo sviluppo sano e sostenibile delle relazioni americano-cinesi non solo soddisfa gli interessi dei popoli dei due paesi, ma riflette anche le aspettative comuni della comunità internazionale.

"Il 25 novembre, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un telegramma a Joe Biden con le congratulazioni per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti", ha riferito l'emittente di stato cinese.

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese ha espresso la speranza per lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose, cooperazione e risoluzione delle controversie tra Cina e Stati Uniti.

"Spero che entrambe le parti si attengano allo spirito di assenza di conflitti e confronti, di rispetto reciproco e cooperazione reciprocamente vantaggiosa, si concentrino sulla cooperazione, risolvendo le controversie e promuovendo lo sviluppo sano e stabile delle relazioni USA-Cina", ha affermato Xi Jinping.

Il presidente cinese ha anche espresso la speranza che Pechino e Washington lavorino insieme ad altri paesi e alla comunità internazionale per mantenere la pace e lo sviluppo globale.

Il vicepresidente cinese Wang Qishan, a sua volta, ha inviato le congratulazioni a Kamala Harris.

Trump ha dato l'ok al passaggio di poteri

La Cina è stata tra i paesi le cui autorità hanno esitato a congratularsi con Biden per la sua elezione. Alla domanda sul quando Pechino avrebbe rilasciato una dichiarazione ufficiale sulle elezioni americane il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha risposto che "la Cina agirà in conformità con la prassi internazionale". Le congratulazioni da parte del ministero degli Esteri sono state pronunciate il 13 novembre

Nella giornata di ieri l'amministrazione di Donald Trump ha dato il via libera per la transazione dei poteri che prevede le consultazioni degli attuali funzionari federali con la squadra di Biden. Allo stesso tempo, l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump non riconosce la sconfitta, facendo ricorsi ai tribunali. L'inaugurazione del prossimo presidente è in programma per il 20 gennaio.