Putin spiega perchè non si è ancora congratulato con Biden

Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto alla domanda sul perché non si sia ancora congratulato con Joe Biden per la sua elezione alla presidenza americana, affermando che non ci sono secondi fini.

Una questione di forma, nulla che possa essere alla base di un ulteriore deterioramento delle relazioni tra Russia e USA.

Vladimir Putin spiega perchè non ha ancora espresso le proprie congratulazioni al nuovo presidente eletto degli Stati Uniti e sottolinea che la Russia è disposta a collaborare con il nuovo inquilino della Casa Bianca, chiunque esso sia.

In precedenza il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov aveva dichiarato ai giornalisti che Putin si sarebbe congratulato con il presidente eletto degli Stati Uniti dopo l'annuncio ufficiale dei risultati delle elezioni.

"Pertanto, qui non ci sono problemi per noi mentre le cose puramente formali dovrebbero essere fatte in conformità con la prassi elaborata e con il lato giuridico della questione. Non ci sono secondi fini e nulla di insolito o che potrebbe essere alla base di un ulteriore deterioramento dei nostri rapporti. E' un aspetto puramente formale della questione", ha dichiarato il presidente russo al programma "Mosca. Cremlino. Putin" in onda sull'emittente Rossiya 1.

Secondo i dati preliminari, il candidato democratico Joe Biden ha ottenuto il numero dei voti elettorali necessario per la vittoria alle elezioni presidenziali.

L'attuale capo di stato americano Donald Trump continua a insistere sul fatto di essere il vincitore e si lamenta che la vittoria gli sarebbe stata rubata con brogli elettorali e altri atti di scorrettezza. Il tentativo di Trump è di difendere la propria vittoria nei tribunali, che al momento non sostengono le sue azioni.