Presidenziali Usa, Trump: in arrivo informazioni sui brogli in Georgia

Mediante Twitter Trump si è rivolto ai suoi sostenitori per informarli che alcune informazioni sul processo di voto in Georgia saranno presto rivelate.

"​Grandi informazioni sulle frodi elettorali in Georgia sono in arrivo. Rimanete sintonizzati!", il tweet dell'attuale inquilino della Casa Bianca.

Big voter fraud information coming out concerning Georgia. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

Il governatore della Georgia Brian Kemp ha dichiarato nella tarda serata di ieri di aver convalidato i risultati delle elezioni presidenziali avvenuti nello Stato, che attribuiscono la vittoria a Biden, nonostante siano emerse diverse irregolarità in varie contee nei controlli.

L'ex presidente Barack Obama, che aveva lasciato la Casa Bianca per far posto proprio a Trump, aveva ironizzato sulla perseveranza del tycoon a non riconoscere la sconfitta, dicendo che si sarebbero potute mandare le forze speciali per portarlo via di forza dalla residenza a Washington.

Ancora non ufficiali i risultati delle presidenziali Usa

Tutti i principali media statunitensi e internazionali considerano il democratico Joe Biden come il vincitore delle presidenziali, avendo ottenuto complessivamente 79,7 milioni di voti (51,1%) contro i 73,7 milioni di Trump (47,2%), così come la maggioranza nel Collegio Elettorale che secondo la legislazione statunitense eleggerà formalmente il prossimo presidente.

Tuttavia Trump, che continua a non riconoscere la sconfitta, ha lanciato vari ricorsi in più Stati per bloccare la certificazione con l'accusa pesante di brogli e irregolarità nello scrutinio dei voti, in particolare sulle schede pervenute via posta.