Portato via da forze speciali: Obama ironizza su come Trump lascerà la Casa Bianca

L'ex presidente Barack Obama, che potrebbe accettare un incarico nella probabile amministrazione di Joe Biden, secondo quanto riferito dai media ha "picconato" Donald Trump durante la sua apparizione al Jimmy Kimmel Live show, ipotizzando che il presidente potrebbe essere trascinato con la forza fuori dalla Casa Bianca se necessario.

Kimmel, apertamente critico del presidente Trump, ha chiesto sarcasticamente a Obama durante il programma se fosse difficile per qualcuno nascondersi nelle stanze della Casa Bianca.

"Conosce bene la Casa Bianca. Ha vissuto lì per otto anni. Ci sono posti in cui qualcuno potrebbe nascondersi? Se diciamo che dovrebbero allontanare qualcuno? Ci sono nascondigli o qualcos'altro che conosce?" ha chiesto ironicamente Kimmel.

Molti erano convinti che Kimmel si riferisse al presidente Trump, che sostiene che le elezioni presidenziali siano state vinte da lui.

Obama ha apprezzato la battuta, dicendo senza mezzi termini attraverso la risata: "beh, penso che possiamo sempre mandare i Navy SEAL per stanarlo e portarlo via".

In precedenza un membro della squadra elettorale di Joe Biden aveva affermato che il governo statunitense era "perfettamente capace di accompagnare fuori gli usurpatori dalla Casa Bianca", dal momento che i risultati delle elezioni sono decisi dal popolo americano.

Tuttavia Donald Trump insiste sul fatto che le elezioni gli siano state "rubate" attraverso pratiche fraudolente e manomissioni del voto, in particolare per le schede arrivate via posta. Il suo staff elettorale ha presentato numerosi ricorsi negli Stati chiave in cui avrebbe avuto la meglio per pochi voti Joe Biden, tra cui Georgia e Pennsylvania.

Se i risultati elettorali saranno confermati definitivamente e ufficialmente a favore di Joe Biden, Trump sarà costretto a lasciare la Casa Bianca dopo il giorno dell'insediamento del nuovo presidente il prossimo 20 gennaio.