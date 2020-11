Salvini: l’invito di Mattarella è alla collaborazione non all’inciucio

Matteo Salvini interviene sui dialoghi in corso tra la maggioranza e Forza Italia, e considera tentativi di "inciucio" quelli in corso al momento.

Matteo Salvini interviene in diretta Facebook per parlare dell’invito al dialogo tra maggioranza e opposizione più volte rilanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“L’appello di Mattarella è alla collaborazione – dice Salvini, non all’inciucio o ai rimpasti. Mi sembra che in PD, M5S, Renzi (Italia Viva, ndr) e a leggere anche qualche articolo di Forza Italia, si stia parlando di posti, non di cose da fare”, lo riporta l’Ansa.

Matteo Salvini si riferisce alle interviste degli ultimi giorni in cui hanno parlato non solo Matteo Renzi e Nicola Zingaretti, ma anche i “pensatori” del PD come Gofferdo Bettini, che al suo partito ha consigliato di rompere gli indugi e di accelerare su una nuova fase politica.

E poi Salvini si scaglia contro la scelta della maggioranza di occuparsi dei decreti sicurezza e non dei problemi del Paese.

“Non è normale che il Parlamento si occupi per due settimane di decreti sicurezza che non è la priorità del Paese. Se date un colpo di telefono a Zingartti e Renzi, vi ringrazio”.

Salvini però ne ha anche per Berlusconi, del quale, intervistato da Rtl 102,5 dice:

“Sì (bisognerebbe telefonarlo, ndr), per la sua ambiguità, ma il calendario dei lavori li fa la maggioranza”.

Sull’arresto di Domenico Tallini

“Ho mandato gli auguri a Nicola Gratteri che è una persona che stimo. Quindi grazie al procuratore Gratteri e ai carabinieri. Questo signore Tallini mi ha attaccato personalmente più e più volte, non ne conosco le vicende e quindi non mi permetto di giudicare”, questo il commento a caldo di Salvini sull’arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, avvenuto questa mattina.

“Spero che anche questo spinga il Governo a dare risposta ai Calabresi, dopo le due settimane surreali sulle nomine”, ha aggiunto Salvini ai microfono di radio Rtl 102,5.