Il libro di Obama appena pubblicato supera i record di vendite nel primo giorno

Il primo volume di "A Promised Land", un nuovo libro dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha stabilito il record di acquisti il primo giorno di vendita negli Stati Uniti e in Canada martedì, ha riferito la CNN, citando l'editore, Penguin Random House.

Sono state vendute "più di 887.000 copie in tutti i formati negli Stati Uniti e in Canada nel primo giorno della pubblicazione", inclusi i preordini, secondo quanto riportato dall'editore, aggiungendo che questa è stata la "più grande vendita giornaliera totale per qualsiasi libro mai pubblicato".

Secondo il rapporto, le vendite del primo giorno di "A Promised Land" da parte del 44° presidente degli Stati Uniti hanno superato "Becoming", un libro dell'ex first lady Michelle Obama, che ha venduto 725.000 copie il primo giorno 2017.

Secondo quanto riferito, la Crown Publishing della Penguin Random House ha stampato 3,4 milioni di copie con copertina rigida per gli Stati Uniti e il Canada.

Il primo volume di "A Promised Land" è un libro di memorie che descrive sia l'ascesa al potere di Obama sia gli eventi durante la sua presidenza dal 2009 al 2017. Anche i suoi primi libri si sono rivelati popolari tra i lettori, con "L'audacia della speranza" che gli ha portato 8,8 milioni $ e "Dreams from My Father" che ha fruttato 6,8 milioni $.