Sondaggi politici, FdI prende la ricorsa per sorpassare il PD

Il sondaggio di SWG sulle intenzioni di voto degli italiani per il Tg di La7 di Enrico Mentana, mostra una crescita di Fratelli d'Italia che a sorpresa si piazza a poca distanza dal PD, che finisce sotto la soglia psicologica del 20% per un lieve calo di consensi. La Lega resta il primo partito ma è in discesa, mentre il M5S recupera e si rivela l'unico partito della forza di Governo a crescere in maniera consistente.

Continua la crisi di consensi della Lega, che perde 0,3 e si ferma a 23%. Il PD non solo non approfitta del calo del Carroccio per assottigliare le distanze, ma scende di mezzo punto, con il 19% dei consensi. FdI continua a in crescita, con 0,6 punti, si porta al 16,7%, a poco meno di 3 punti dai democratici, in corsa per diventare il secondo partito d'Italia.

Il M5S cresce di 0,4 punti e si porta a 15,3%, ma la distanza dal partito della Meloni sembra ormai consolidata, anche in virtù dell'altalenante consenso dei pentastellati.

Forza Italia di Silvio Berlusconi si trova al 6,2%, con lo 0,2% in più, seguito da Sinistra Italia che si avvicina alla soglia del 4%, con 3,8 punti di consenso.

Calenda rafforza la sua posizione su Renzi, con Azione al 3,4% e Italia viva al 3,2%.

Se si votasse oggi le forze che appoggiano il governo Conte otterrebbero il 42,0%, mentre l’opposizione di centrodestra otterrebbe il 45,9%.