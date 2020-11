Manovra, il CdM approva la bozza: 38 miliardi per l'emergenza Covid

Il documento contiene l'assegno unico per i figli, sgravi al 100% per assunzioni di giovani e donne, decontribuzione per le aziende del Mezzogiorno, proroga cassa Covid e 500 milioni per le politiche attive.

Il Consigli dei Ministri ha approvato la bozza della Legge di Bilancio per il 2021, una manovra da 38 miliardi pensata per affrontare l'emergenza sanitaria e sostenere famiglie e imprese colpite dalla crisi economica. Il testo, 228 articoli per 237 pagine, contiene importanti novità come l'assegno unico per i figli, gli incentivi alle assunzioni di giovani e donne e la decontribuzioni per le aziende del Sud. Inoltre aumentano i fondi per gli asili nido e gli stanziamenti per il potenziamento delle strutture comunali.

"È una Manovra importante e ambiziosa, che interviene sul presente e sul futuro del Paese e che rafforza la rete di protezione per imprese, famiglie e lavoratori", scrive il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Il documento, che ha già ricevuto un via libera salvo intese dal parlamento un mese fa, nelle prossime ore verrà trasmessa alle Camere. "Penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì" assicura il ministro Federico D'Incà. Prima dell'approvazione del 31 dicembre, il testo passerò dalla commissione Bilancio di Montecitorio per poi arrivare, dopo il tradizionale giro di audizioni, al Senato. Il CdM valuta l'ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio.

Cosa prevede la manovra

Il provvedimento del governo è pensato per intervenire in profondità, nell’attuale contesto economico, con misure trasversali per la crescita per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti. Sono previste anche misure in favore delle Regioni e degli enti locali, per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico.

Le principali novità contenute nel documento sono: