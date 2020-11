Perù, Francisco Sagasti eletto capo del Congresso e sarà Presidente

Mirta Vasquez è stata eletta primo vicepresidente del Congresso, dopo che Sagasti ha assunto la carica più importante del paese, diventerà capo del congresso.

In precedenza, il Congresso peruviano in una riunione straordinaria non era riuscito ad eleggere il nuovo presidente del Paese, per la seduta odierna sono stati presentati altri candidati.

Nella riunione del 16 novembre, 97 membri del Congresso hanno votato per i nuovi vertici del parlamento, 26 sono stati i contrari, non ci sono stati astenuti.

Lo scorso 15 novembre, il governo del presidente ad interim peruviano Manuel Merino, al potere da pochi giorni, ha rassegnato le dimissioni dopo che è stato reso noto che due persone erano state uccise mentre la polizia disperdeva le partecipanti alle manifestazioni antigovernative.

Il 9 novembre, il Congresso peruviano ha dichiarato incapace di intendere e volere il presidente Martin Vizcarra e ha votato per il suo impeachment. È accusato di corruzione durante il suo mandato come governatore della regione di Moquegua nel periodo 2011-2014.