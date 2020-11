Prima telefonata Biden-Conte: sottolineati profondi legami di amicizia tra Paesi

Lo ha annunciato il sito del governo italiano.

Durante la telefonata "sono stati sottolineati i tradizionali, profondi legami di amicizia ed alleanza fra i due Paesi".

Secondo il comunicato "è stata inoltre riaffermata la forte volontà di collaborare di fronte alle grandi sfide globali, in merito alle quali Italia e Stati Uniti condividono le medesime priorità".

In precedenza in un'intervista a La Stampa Conte ha fatto sapere di essere pronto a lavorare con Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche.

In precedenza anche Papa Francesco ha telefonato a Joe Biden per esprimere le proprie congratulazioni in relazione alla vittoria nelle presidenziali americane.