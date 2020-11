Lukashenko commenta le presidenziali Usa: "hanno ricevuto" il risultato dei loro "sviluppi"

"Niente in Bielorussia prefigurava questi eventi... Hanno lavorato in silenzio, hanno creato cellule nelle imprese, soprattutto in quelle statali, poi hanno cominciato a muoversi... Si sono spinti nei nostri centri scientifici, medici. Tutto è stato fatto da specialisti per controllare inconsciamente la gente. Probabilmente ci sono stati dietro sviluppi di esperti americani", ha detto Lukashenko durante un incontro con i giornalisti, frammenti dei quali sono stati mostrati dal canale STV.

Ha osservato che "quando ho visto la campagna elettorale in America, parlando con il presidente russo, gli ha detto senza mezzi termini: questo è il punto". "Loro hanno sempre e ovunque interferito nelle elezioni presidenziali... specialmente in Russia e specialmente in Bielorussia. Così hanno ottenuto il risultato dei loro sviluppi", ha sottolineato Lukashenko.

Presidenziali Usa contestate

Secondo i media, Biden ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi, a sua volta il candidato democratico ha già dichiarato la sua vittoria. Donald Trump non ha ancora ammesso la sconfitta, i suoi avvocati hanno presentato diversi esposti nei tribunali di vari Stati denunciando irregolarità e richiedendo di sospendere il conteggio dei voti.

Proteste in Bielorussia

In Bielorussia sono esplose le proteste di piazza dopo le contestatissime elezioni presidenziali del 9 agosto, che hanno conferito il 6° mandato ad Alexander Lukashenko, al potere dal 1994.

Secondo i dati ufficiali, Lukashenko ha ottenuto l'80,1% dei voti, seguito da Svetlana Tikhanovskaya, con il 10,12%.

L'opposizione bielorussa ha denunciato numerose irregolarità elettorali e ha chiesto la ripetizione delle elezioni, opzione bocciata dallo stesso Lukashenko.