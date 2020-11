La vicepresidente venezuelana Rodriguez elogia il vaccino russo contro il coronavirus

La vicepresidente del Venezuela Delcy Rodriguez si è recata in visita a Mosca dove ha elogiato il vaccino prodotto dall'Istituto russo Gamaleya.

"Stiamo cercando il vaccino. E il ruolo della Russia è molto importante. La Russia è uno stato importante in termini di scienza medica. Il vaccino dell'Istituto Gamaleya è riconosciuto a livello internazionale. L'emergere di questo vaccino è molto importante per l'intera umanità", ha detto Delcy Rodriguez.

All'inizio di ottobre, la Russia ha consegnato il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus Sputnik-V al Venezuela, il primo paese dell'emisfero occidentale a partecipare alle sperimentazioni cliniche di fase 3 del vaccino.

In precedenza, Maduro aveva affermato che il vaccino contro il coronavirus cinese e lo Sputnik-V russo sarebbero stati forniti al Venezuela a dicembre e gennaio 2021 per aiutare la nazione a iniziare a somministrare vaccini alle categorie di cittadini più vulnerabili, come medici, insegnanti, anziani e coloro che soffrono di malattie croniche.

Il vaccino russo

Sputnik V, il primo vaccino registrato al mondo contro il coronavirus, ha mostrato un'efficacia del 92% sulla base della prima analisi a interim ottenuta 21 giorni dopo che i volontari hanno ricevuto la prima vaccinazione.

Molti paesi stranieri hanno già firmato accordi con la Russia sulle forniture di vaccino Sputnik V.