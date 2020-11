Bernie Sanders accetterebbe incarico di segretario del Lavoro nell'amministrazione Biden

"Voglio fare tutto il possibile per proteggere le famiglie dei lavoratori minacciate in questo Paese, sia al Senato che nell'amministrazione Biden", ha detto Sanders in diretta durante una trasmissione della Cnn.

"Eserciterò l'autorità che mi permetterà di difendere e lottare per i diritti delle famiglie dei lavoratori? Sicuramente sì!"

Sanders aveva presentato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico insieme a Joe Biden. Tuttavia l'8 aprile si era ritirato dalla competizione elettorale interna ai democratici, spianando la nomina di Biden alla candidatura del partito per la Casa Bianca.

Secondo i media, Biden ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi, a sua volta il candidato democratico ha già dichiarato la sua vittoria. Donald Trump non ha ancora ammesso la sconfitta, i suoi avvocati hanno presentato diversi esposti nei tribunali di vari Stati denunciando irregolarità e richiedendo di sospendere il conteggio dei voti.