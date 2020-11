L'Italia accelera sul piano per il vaccino anti-Covid: Arcuri responsabile della distribuzione

Dopo l'annuncio di Pfizer e Biontech sull'efficacia al 90 per cento del vaccino anti-Covid, il governo italiano incarica il commissario straordinario Domenico Arcuri di mettere a punto il piano di distribuzione delle dosi che potrebbero arrivare in Italia già nel 2021.

Dopo l’annuncio sull’efficacia del vaccino sviluppato dal colosso americano Pfizer con l’azienda tedesca Biontech e nel giorno della firma da parte della Commissione Ue del contratto per l’acquisto di 200 milioni di dosi, l’Italia accelera sulla messa a punto del piano per la distribuzione dei vaccini anti-Covid.

Una notizia battuta dall’Ansa, che cita fonti di Palazzo Chigi, rivela come ad occuparsene sarà, ancora una volta, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Sempre secondo la stessa agenzia stamattina il premier Giuseppe Conte avrebbe incontrato il manager calabrese assieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, per affidargli il nuovo compito.

Arcuri dovrà organizzare la consegna delle fiale assieme alla “gestione e conservazione delle scorte”, assicurando “efficienza” e “sicurezza” della filiera.

La Commissione ha già firmato accordi con AstraZeneca, Sanofi-GSK e Janssen Pharmaceutica NV, e concluso con successo colloqui con altre due case farmaceutiche, CureVac e Moderna. “Questo portafoglio diversificato di vaccini garantirà che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta comprovata la sicurezza e l’efficacia dei vaccini”, si legge in una nota della Commissione Ue.

In Italia dovrebbero arrivare 27 milioni di dosi di vaccino , ovvero il 13,5 per cento del totale di quelle ordinate dalla Commissione Ue. Il contratto con Pfizer e Biontech è il quarto sottoscritto dai vertici dell’Unione e prevede “l'acquisto iniziale di 200 milioni di dosi di vaccino per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, più un'opzione di acquisto di fino ad altri 100 milioni di dosi, da fornire non appena saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino”.

L'assegnazione del nuovo incarico a Domenico Arcuri, però, ha suscitato polemiche. Al supercommissario di Conte, infatti, si rimproverano ritardi su diversi fronti: dalle mascherine ai bandi per il potenziamento delle terapie intensive, fino ai banchi monoposto, arrivati in molte scuole soltanto quando gli istituti sono stati costretti a chiudere per tornare alla didattica a distanza.

"Evidentemente Conte punta sull'affidabilità, d'altronde, i risultati raggiunti su mascherine, tamponi, banchi a rotelle e scuole in sicurezza, sono innegabili", è il tweet provocatorio di Giorgia Meloni.

Palazzo Chigi fa sapere che #Arcuri sarà responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini anti-Covid. Evidentemente Conte punta sull'affidabilità. D'altronde, i risultati raggiunti su mascherine, tamponi, banchi a rotelle e scuole in sicurezza, sono innegabili. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) November 11, 2020

​"Il governo individua nell’imbarazzante Arcuri il responsabile distribuzione vaccini Covid - attacca anche la senatrice di Forza Italia, Gabriella Giammanco - dopo il disastro delle mascherine, quello dei banchi a rotelle, forniture assegnate a lestofanti, gare d’appalto indette con estremo ritardo...cos’altro combinerà?! Scelta vergognosa".

Conte incarica #Arcuri di occuparsi della distribuzione del vaccino anti-Covid in Italia. Appalterà il tutto anche stavolta all'azienda di un elettricista che in realtà si occupa di eventi? Dovrebbe essere mandato a casa e invece gli affidano nuovamente compiti del genere. pic.twitter.com/DcRYopFVpt — Alessandro Morelli (@AMorelliMilano) November 11, 2020

Critico anche il deputato leghista Alessandro Morelli, che sempre via Twitter attacca: "Dovrebbe essere mandato a casa e invece gli affidano nuovamente compiti del genere". Si dichiara "allibito", invece, Augusto Minzolini. "Leggo su Repubblica che mancano l5milioni di dosi di vaccino antinfluenzale e scopro in Ansa che chi doveva procurarli, il commissario Arcuri, sarà il responsabile del piano di vaccinazione anti-Covid - ha scritto in un tweet - solo la follia di Conte conosce le oscure qualità di Arcuri".

Chi è Domenico Arcuri

Calabrese, classe 1963 Arcuri è un manager che ha ricoperto ruoli di primo piano in diverse aziende pubbliche e private, dall’Iri ad Invitalia. Il 16 marzo del 2020, durante la prima fase dell’emergenza Covid, è stato nominato dal premier Conte “commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19”.