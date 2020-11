Conte: offriamo a Joe Biden e a Kamala Harris la nostra massima disponibilità a collaborare

Tra la moltitudine di argomenti trattati in un'intervista con La Stampa, il premier Giuseppe Conte ha commentato con molta prudenza le presidenziali statunitensi e i suoi risultati, che vedono il candidato democratico Joe Biden avere la meglio sul presidente uscente Donald Trump, anche se ufficialmente l'elezione del nuovo inquilino della Casa Bianca non è stata ancora dichiarata.

All'osservazione del giornalista sul fatto che la sconfitta di Trump potrebbe dare il via al declino delle destre sovraniste e populiste, Conte ha risposto sostenendo che "senza la solidarietà europea e la cooperazione internazionale non riusciamo ad affrontare sfide così complesse" come la pandemia di coronavirus e l'Italia sostiene con convinzione il multilateralismo, peculiarità del candidato democratico alla Casa Bianca.

Il premier ha poi sottolineato come le relazioni dell'Italia con gli Stati Uniti siano stabili e all'insegna della collaborazione a prescindere da chi siede allo Studio Ovale.

"La solidità e la profondità delle relazioni con gli Stati Uniti vanno oltre le fasi storiche e l'alternarsi delle amministrazioni. La qualità dei miei rapporti personali con il Presidente Trump è stata ottima e questo è un fatto. Ma penso che possiamo guardare con grande fiducia al futuro delle relazioni transatlantiche," ha dichiarato aggiungendo che "non dobbiamo fare l'errore di credere che alcune divergenze, anche significative, fra Stati Uniti ed Europa scompariranno in poche settimane, ma dobbiamo costruire giorno per giorno un'agenda positiva condivisa, fondata sui grandi valori che ci accomunano."

Relativamente alla nuova amministrazione americana che si profila, Conte ha ribadito la disponibilità a collaborare.

"Dobbiamo offrire a Joe Biden e a Kamala Harris la nostra massima disponibilità a collaborare, insieme anche ai nostri partner europei, per sconfiggere la pandemia e ricostruire le nostre società e le nostre economie in modo più sostenibile, più inclusivo e più equo. Sono ansioso di farlo, con tutto l'impegno possibile e sono convinto che su questo terreno ci sarà forte intesa con la nuova amministrazione".

In base ai risultati noti al momento, Joe Biden è uscito vincitore dalle scorse presidenziali, aggiudicandosi il numero sufficiente di grandi elettori per l'elezione alla Casa Bianca, tuttavia lo staff elettorale di Trump ha avviato una battaglia legale presentando ricorsi negli Stati swing dove Biden ha avuto la meglio per pochi voti, denunciando "irregolarità", in particolare per i voti arrivati per posta.