Raggi: Roma ospiterà europei di atletica 2024. Calenda: Perché allora avete rinunciato a Olimpiadi?

Scambio di battute su Twitter tra Virginia Raggi e il suo avversario alle prossime amministrative Carlo Calenda.

All'annuncio del sindaco di Roma inerente l'organizzazione da parte della città degli europei di atletica leggera nel 2024, il leader di Azione ha replicato che gioire per questo dopo aver rinunciato alle Olimpiadi "è qualcosa che sfugge alla mente umana".

L'esponente dei 5 Stelle ha spiegato che ciò è dovuto al fatto che nel frattempo la sua amministrazione ha rimesso in ordine i conti ereditati in rosso e Calenda a sua volta ha sottolineato che per l'evento sportivo più grande del pianeta è anche il governo a intervenire, al fine di costruire infrastrutture destinate a restare.

Il battibecco tra i due ha portato l'hashtag #Olimpiadi a diventare di tendenza e gli utenti del social media hanno detto la loro.

C'è chi dà chiaramente ragione a Calenda con un paragone chiaro e inequivocabile.

Penso che non si possa non dare ragione a calenda.potevi avere la Ferrari e alla fine ti sei preso la multipla — Charles nj (@Charlesbalbine) November 10, 2020

​​A proposito di conti, altri giudicano la rinuncia alle Olimpiadi un suicidio proprio da questo punto di vista.

#Olimpiadi

avete fatto perdere miliardi al Paese e alla città — RENZO Seccia 🇮🇹 🇪🇺 🇺🇳 (@Renzoseccia) November 10, 2020

​Infine, una battuta che interviene sul tema e ironicamente critica l'operato della giunta Raggi.