Erdogan si congratula con Biden per l'elezione alla presidenza americana

Il presidente turco Tayyip Erdogan si è congratulato con Joe Biden per la sua elezione alla presidenza americana , riporta il testo di congratulazioni distribuito dall'amministrazione del capo di Stato turco.

"Mi congratulo con lei per il suo successo alle elezioni, auguro pace e prosperità al popolo americano. Siamo determinati a sviluppare relazioni alleate tra i nostri Paesi", si legge nel messaggio di congratulazioni.

Secondo le proiezioni dei media, Biden ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi e il candidato democratico già dichiarato la sua vittoria. Il presidente uscente e sfidante Donald Trump non ha ancora ammesso la sconfitta, i suoi avvocati stanno intentando cause in vari Stati con richieste di sospendere il conteggio dei voti e indagare sulle presunte violazioni.