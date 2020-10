Nuovo primo ministro giapponese si dice determinato a risolvere disputa territoriale con la Russia

Il Giappone rivendica quattro isole nella catena delle isole Curili, riferendosi a loro come territori settentrionali.

"Senza rimandare il problema dei territori del nord alle generazioni future, è necessario porvi fine. Attraverso un sincero scambio di opinioni al più alto livello con la Russia, miriamo allo sviluppo globale delle relazioni russo-giapponesi, compreso la firma di un trattato di pace", ha detto Suga.

La disputa sulle Isole Curili ha inasprito le relazioni Mosca-Tokyo da decenni e funge da principale ostacolo alla firma di un trattato di pace permanente della seconda guerra mondiale. Si tratta di un gruppo di quattro isole, vale a dire Iturup, Kunashir, Shikotan e Habomai, che viene indicato collettivamente come le Curili meridionali dalla Russia e i Territori del Nord dal Giappone.

La Russia insiste sul fatto che la sua sovranità sulle isole, divenute legalmente parte dell'URSS dopo la seconda guerra mondiale, non può essere messa in discussione.

La gestione della disputa territoriale da parte di Shinzo Abe

In precedenza un alto funzionario dell'amministrazione del Primo Ministro Yoshihide Suga, ha espresso frustrazione per ciò che è rimasto al nuovo governo per quanto riguarda la disputa territoriale Mosca-Tokyo.

“Se l'amministrazione Abe fosse stata seriamente intenzionata a riprendersi le isole, avrebbe richiesto una quantità enorme di misure di cooperazione economica. È chiaro che l'approccio della precedente amministrazione è stato un fallimento ”, ha detto il funzionario. Il primo ministro Shinzo Abe ha annunciato le sue dimissioni alla fine di agosto, citando gravi problemi di salute.