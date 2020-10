Telefonata Putin-Macron: crisi del Nagorno-Karabakh e cordoglio del leader russo per morte prof

In particolare il capo di Stato russo ha informato il suo omologo delle misure per prevenire un'ulteriore escalation del conflitto nel Nagorno-Karabakh e agevolare la ripresa dei negoziati per risolvere l'annosa crisi.

I presidenti hanno inoltre confermato la propria disponibilità a perseguire uno stretto coordinamento tra Mosca e Parigi come copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, nonché tramite il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Inoltre Putin ha espresso tutto il suo cordoglio a Macron per il brutale assassinio dell'insegnante avvenuto nei giorni scorsi.

"In questo contesto è stato confermato l'interesse reciproco a intensificare gli sforzi congiunti per combattere il terrorismo e la diffusione dell'estremismo", ha osservato l'ufficio stampa del Cremlino.

Decapitazione del prof

Venerdì scorso nel pomeriggio una persona ha decapitato un professore presso l'istituto scolastico a Conflans-Sainte-Honorine, vicino a Parigi. L'assassino era un ceceno da anni trapiantato in Francia.

L'uomo assassinato era un insegnante di storia che dava lezioni ai suoi studenti di libertà di parola e mostrava caricature del profeta Maometto.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha qualificato il brutale assassinio come un attacco terroristico.

Escalation nel Nagorno-Karabakh

I combattimenti sulla linea di contatto nel Nagorno-Karabakh sono iniziati il ​​27 settembre. Armenia e Azerbaigian si accusano a vicenda di aver riacceso il conflitto, il governo indipendentista filo-armeno della repubblica non riconosciuta denuncia bombardamenti di artiglieria delle forze azere su centri abitati, compresa la capitale Stepanakert. L'Armenia ha dichiarato la legge marziale e - per la prima volta - la mobilitazione generale, sostenendo che Ankara sostiene attivamente Baku. In Azerbaigian è stata invece introdotta una mobilitazione parziale.

I leader di Russia, Stati Uniti e Francia hanno invitato le parti opposte a porre fine agli scontri e ad impegnarsi ad avviare negoziati senza precondizioni. La Turchia ha dichiarato che fornirà all'Azerbaigian qualsiasi sostegno richiesto sullo sfondo di un altro aggravamento della situazione nel Nagorno-Karabakh.