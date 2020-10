Renzi sul Mes, contro le parole di Conte: No è un grave errore politico

Matteo Renzi risponde alle parole di Giuseppe Conte sul Mes e considera un errore politico e un danno agli italiani non richiedere i 36 miliardi previsti per l'Italia.

“Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani”, lo scrive Matteo Renzi (Iv) sul suo profilo Facebook.

Con questo breve post il leader di Italia Viva risponde al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ieri aveva in qualche modo messo una pietra tombale all’ipotesi che il suo governo potrebbe prendere in considerazione di richiedere i 36 miliardi di euro circa previsti dalla nuova linea di credito del cosiddetto Fondo salva Stati (Mes).

“I soldi del Mes sono dei prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte e vanno a incrementare il debito pubblico. Se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo”, queste le parole proferite da Conte durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi, di ieri sera al termine della presentazione del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid.

Chi vuole il Mes e chi non vuole il Mes

Tra le forze politiche presenti in Parlamento si sono apertamente schierati a favore o contro il Meccanismo europeo di solidarietà (Mes) tutti i partiti.

Di recente Silvio Berlusconi per Forza Italia ha ribadito la loro posizione favorevole sul Mes, invitando Conte a richiederlo.

Contrari Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Matteo Salvini della Lega.

Nella compagine che forma il governo giallorosso i partiti sono su posizioni opposte nei confronti del Mes.

Il Movimento 5 Stelle e fortemente contrario all’uso del Mes, mentre il Partito Democratico a più riprese ha chiesto all’alleato di trovare un accordo per usare i 36 miliardi circa.

A favore del Mes anche Leu con il ministro Speranza e +Europa.