Recovery Plan Italia, per Gentiloni soluzione IMU sulla prima casa, Salvini: "Roba da matti"

Per risolvere la crisi economica in Italia, secondo Paolo Gentiloni ci vuole l'IMU sulla prima casa. Questo il punto cardine del Recovery plan italiano che farà ripartire il lavoro.

Quando servono fondi sono le tasse a raccoglierli e dove raccogliere fondi se il lavoro ristagna? L’ipotesi di Paolo Gentiloni, Commissario UE agli Affari Economici, è di ripristinare l’IMU sulla prima casa, perché questa iniziativa servirebbe a “ridurre la tassazione sul lavoro” e inoltre “si fornirebbero maggiori incentivi a lavorare”, e aggiunge, “determinando ripercussioni positive sulla crescita economica”.

Da dire che questa risposta Gentiloni l’ha fornita al Parlamento europeo rispondendo a una interrogazione dell’europarlamentare della Lega Silvia Sardone che gli chiedeva cosa servirebbe all’Italia.

La risposta di Giorgia Meloni

Apriti cielo in Italia, dove Giorgia Meloni è intervenuta con un messaggio sui social network molto arroventato.

“#Gentiloni chiede che torni l'Imu sulla prima casa? Invece di aiutare gli italiani in ginocchio, tentano ancora una volta di mettergli le mani nelle tasche. Non glielo permetteremo: la #primacasa è un bene sacro, non tassabile e non pignorabile. Gentiloni smentisca immediatamente.”

​Queste le parole della Meloni a cui si sono aggiunte poco fa quelle di Matteo Salvini che a nome del centrodestra ha scritto:

“Per la Lega e il centrodestra la prima casa non si tocca: le tasse si devono tagliare, non aumentare!”