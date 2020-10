La Grecia rifiuta il negoziato con la Turchia e chiede il ritiro della nave Oruc Reis

Finché la nave di ricerca turca Oruc Reis sarà sulla piattaforma continentale greca, non ci potranno essere contatti negoziali tra Grecia e Turchia, ha dichiarato il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias dopo un incontro con il suo omologo canadese Francois-Philippe Champagne ad Atene.

Nella tarda serata di domenica la Turchia ha emesso una notifica internazionale Navtex, secondo la quale la nave Oruc Reis insieme alle navi Ataman e Cingizhan condurranno esplorazioni a sud dell'isola greca di Castelrosso ​​dal 12 al 22 ottobre.

Il ministero degli Esteri greco ha affermato che questa zona fa parte della piattaforma continentale greca e si trova a sole 6,5 miglia nautiche dalla costa di Castelrosso.

I confini delle acque territoriali delle isole greche nel Mar Egeo erano definite a sei miglia nautiche. In precedenza Atene aveva annunciato l'estensione delle acque territoriali a 12 miglia.

"Dopo che ieri è stata emessa la nuova notifica di esplorazione illegale Navtex a soli 10 chilometri dalla nostra costa, l'amministrazione turca ha dimostrato di non essere un interlocutore affidabile. Invece di dialogo e contatti preliminari, la data di cui avevano promesso di proporre, hanno nuovamente ha scelto l'escalation, la minaccia diretta alla pace e alla sicurezza nella regione", cita le dichiarazioni di Dendias la Athens News Agency.

La Turchia ha dichiarato che la nave Oruc Reis opera esclusivamente sulla piattaforma continentale turca a 15 chilometri dalla costa turca e a 425 chilometri dalla costa greca.

Dendias ha affermato che la Grecia sostiene pienamente i rapporti euro-atlantici e condivide le preoccupazioni dei suoi alleati sia per il comportamento inaccettabile della Turchia a scapito di un paese alleato che per la sua decisione di acquisire equipaggiamento militare incompatibile con la NATO.

Il Canada si offre come mediatore

Il ministro degli Esteri canadese Champagne ha espresso il desiderio al Canada di svolgere un ruolo positivo nella de-escalation delle tensioni nel Mediterraneo orientale.

"Siamo un partner che può fare da intermediario", ha detto.

Champagne ha aggiunto che il Canada aveva presentato alcune proposte al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha comunicato a Dendias, e quest'ultimo in un incontro con Stoltenberg durante il suo tour europeo trasmetterà i messaggi del primo ministro e ministro degli esteri greco.

Il diplomatico canadese ha osservato che il messaggi devono essere trasmessi in maniera corretta ad Ankara per far capire che gli alleati vogliono che la Turchia rimanga nell'Alleanza atlantica.

"De-escalation e stabilità sono nell'interesse di tutti, e lo possiamo fare nel quadro della NATO", ha affermato Champagne.

Il ministro degli Esteri del Canada oggi è stato ricevuto anche dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

Le tensioni tra Grecia e Turchia

Le tensioni tra Ankara e Atene sono aumentate nel mese di agosto dopo che la nave turca Oruc Reis ha iniziato le perforazioni esplorative nelle acque rivendicate dai greci nel Mediterraneo orientale. La Grecia, che considera questo territorio come una sua zona economica esclusiva, ha messo le sue forze armate in massima allerta e ha promesso di proteggere i suoi diritti sovrani usando tutti i mezzi necessari.