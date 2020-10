Coronavirus, la Norvegia garantisce i vaccini gratuiti a tutti i cittadini

La vaccinazione contro il coronavirus in Norvegia potrebbe essere avviata agli inizi del 2021 e sarà gratuita per tutti i cittadini. Lo ha affermato il ministro della Salute Bent Hoie durante il suo intervento nel parlamento con un rapporto sulla diffusione del coronavirus nel Paese.

Come riferisce la compagnia della teleradiodiffusione NRK, il ministro ha sottolineato nel suo intervento che le autorità norvegesi confidano vivamente nel fatto che la possibilità di vaccinazione tra gli abitanti del Regno appaia quanto prima, non appena il vaccino sarà disponibile.

"Speriamo che la vaccinazione possa iniziare già nel 2021, ma dipende dai tempi per l'approvazione del vaccino", cita una dichiarazione del ministro l'emittente radiotelevisiva.

Hoie ha aggiunto che dell'organizzazione della campagna di vaccinazione saranno responsabili i comuni.

"Il vaccino contro il COVID-19 sarà gratuito per tutti gli abitanti. Inoltre, lo stato coprirà tutti i costi dei comuni e delle cliniche legate alla vaccinazione", ha spiegato il ministro.

L'Istituto norvegese per la sanità pubblica è stato incaricato di elaborare un piano nazionale per la vaccinazione. Come riferito in precedenza, i primi a ricevere il vaccino saranno i cittadini del gruppo a rischio e gli operatori sanitari.

"Prima che il vaccino arrivi in ​​Norvegia, deve essere approvato dall'Agenzia europea per i medicinali, il che significa che deve soddisfare gli alti standard di qualità e sicurezza", ha detto Hoie.

Il governo norvegese aveva annunciato che un punto nel bilancio del prossimo anno prevederà lo stanziamento di 3,77 miliardi di corone (349 milioni di euro) per l'acquisto del vaccino.

Covid in Norvegia

Il numero di persone contagiate da coronavirus in Norvegia dall'inizio della pandemia è di 15.730, con 11.863 guarigioni. Il totale dei decessi è di 277. L'incremento dei casi giornalieri è stato di 91 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero maggiore di casi si registra nelle contee di Viken, Oslo e Vestland.