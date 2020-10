I reali si aspettavano che il principe Harry avrebbe sposato una "brava ragazza" - Esperto reale

Nel suo prossimo libro "Battle of Brothers", il consulente storico e autore di The Crown, Robert Lacey descrive l'impatto che il fidanzamento di Meghan Markle con il principe Harry ha avuto sulla sua relazione con il principe William.

"C'era avversione personale a Palazzo nei confronti di Meghan, e il sentimento è reciproco", ha detto al Sunday Times il biografo reale Robert Lacey, promuovendo la pubblicazione del suo prossimo libro "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" che dovrebbe arrivare nelle librerie questa settimana.

Lacey crede, citando numerose fonti con cui aveva parlato durante la preparazione del suo libro, che ci fosse "qualcuno" a Buckingham Palace che "odiava Meghan". Sebbene non possa nominare le persone che aveva in mente, Lacey insiste sul fatto che "non ci fosse amore".

"Il Palazzo si aspettava che Harry sposasse una brava ragazza di nome Annabel o Henrietta e andasse a vivere in campagna. Non si aspettavano questa bomba", insiste l'autore.

Di cosa tratta "Battle of Brothers"?

Il libro di Lacey è in parte dedicato al vertice di Sandringham, uno storico incontro tra la regina, il principe Carlo, il principe William e il principe Harry, che ha avuto luogo questo gennaio per determinare il futuro dei Sussex all'interno della famiglia reale dopo il loro inaspettato annuncio del abbandono delle loro alte cariche reali per vivere una vita "finanziariamente indipendente".

"Battle of Brothers" descrive in dettaglio l'impatto di questo sviluppo, così come l'effetto del matrimonio dei Sussex in generale, sulla relazione tra il principe William e il principe Harry. Secondo il libro, i cui estratti sono già circolati nei media prima della sua uscita, il principe William era preoccupato dal matrimonio di Harry con l'ex attrice di Hollywood.

Dopo l'annuncio dell'abdicazione, il principe William era apparentemente così infuriato con suo fratello che si era rifiutato d'incontrarlo a pranzo prima della riunione di famiglia a Sandringham, scrive Lacey.

Successivamente lo ha incontrato "ma solo per parlare d'affari”, afferma nel libro il biografo 78enne.

La presunta spaccatura nei rapporti è così seria?

Lacey ha detto al Sunday Times che non credeva che la divisione tra i fratelli Windsor fosse così significativa e aveva pensato che fosse solo "un'invenzione di un giornale" prima d'iniziare effettivamente le ricerche per il libro. Ma dopo aver parlato con una dozzina di persone che hanno familiarità con la questione, ora pensa che la situazione sia persino "peggiore" di quanto inizialmente suggerito.

"Battle of Brothers" dovrebbe uscire il 15 ottobre.