Concluse elezioni presidenziali in Tagikistan, domani i risultati

Le elezioni presidenziali in Tagikistan si sono concluse oggi, i risultati finali saranno annunciati lunedì, ha detto il presidente della Commissione elettorale centrale Bakhtiyor Khudoerzoda.

"Le elezioni si sono svolte liberamente e democraticamente, in conformità con le leggi della Repubblica del Tagikistan, con un'elevata partecipazione dei cittadini. Non ci sono state denunce e violazioni", ha detto Khudoerzoda ai giornalisti.

Secondo lui, i risultati delle elezioni saranno annunciati lunedì intorno alle 10 dell'orario locale (in Italia le 7).

Secondo gli ultimi dati, l'affluenza alle elezioni presidenziali è stata di oltre il 70%, tuttavia si tratta di un dato non ancora definitivo.

Cinque candidati si sono presentati agli elettori per la presidenza, tutti leader delle forze politiche: il presidente in carica Emomali Rahmon (Partito Democratico Popolare al governo), il deputato Miroj Abdulloyev (Partito Comunista), il deputato Rustam Latifzoda (Partito agrario), il deputato Rustam Rakhmatzoda (Partito per le Riforme Economiche) e il deputato Abduhalim Gafforzoda (Partito Socialista).

Per Rahmon, che guida il Paese dal 1992 diventando così il leader più a lungo al potere nello spazio post-sovietico, si tratta della quinta partecipazione alle elezioni. Osservatori della Csi, dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (Csto), dell'Osce, della Duma e del Consiglio della Federazione (rami del Parlamento russo) hanno seguito il corso delle elezioni. Non sono state registrate violazioni.