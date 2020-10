Berlusconi: Si usi il MES, ‘non c’è più tempo da perdere’

Berlusconi dopo la malattia ritorna e a gran voce chiede al Governo Conte di avviare le procedure per richiedere il MES, i 36 miliardi a interessi zero per sostenere la Sanità italiana.

“Lavoriamo perché l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento dei contagi impone un nuovo senso di responsabilità: il governo in primis deve abbandonare le incertezze e richiedere l'attivazione dei fondi del MES. Non c'è più tempo da perdere.”

A dirlo è il cavaliere in persona. Silvio Berlusconi torna sull’uso del MES e, andando in direzione opposta rispetto agli alleati Meloni e Salvini, chiede al governo di avviare le procedure per richiedere i circa 36 miliardi di euro, a interessi zero, che l’Italia può chiedere dalla nuova linea di credito creata per sopperire ai costi derivanti dall’emergenza sanitaria.

Berlusconi, intanto, è tornato al lavoro e da remoto partecipa alle sessioni del Parlamento Europeo.

MES inceppato

Nella maggioranza di governo le posizioni favorevoli e contrarie al Meccanismo di stabilità sono note. Da una parte c’è il Partito Democratico, Italia Viva, Leu, dall’altra parte c’è il Movimento 5 Stelle che del No al MES ne ha fatto una sua posizione irrinunciabile.

In una recente risoluzione approvata dal Consiglio dei ministri si parla di MES, ma come uno strumento che per essere attivato dovrà passare per il vaglio del Parlamento e che prima, però, richiederà una attenta analisi e la compilazione di una lista dettagliata di cose da fare con quei fondi.

Tuttavia, anche se il MES dovesse essere discusso in Parlamento e dovesse essere messa ai voti la richiesta della linea di credito per emergenza Covid-19, non è detto che passerebbe. Le forze politiche contrarie al meccanismo salva stati potrebbero coalizzarsi: M5S, Fratelli d’Italia e Lega per Salvini Premier.

L’avviso di Zingaretti sul MES

“Voglio dirlo chiaro: l'obiettivo su cui si gioca quest'alleanza di governo non è più l'elezione del prossimo capo dello Stato, come si poteva ancora immaginare a gennaio, ma il Recovery plan e la ricostruzione del Paese”, sono le parole di Nicola Zingaretti fatte pervenire agli alleati pentastellati.