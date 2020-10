Democratici USA vogliono commissione per valutare le capacità mentali del presidente

Pelosi e Raskin hanno detto che venerdì terranno una conferenza stampa annunciando l'introduzione di una Commissione sulla capacità del presidente di mantenere i poteri e i doveri del suo incarico.

L'annuncio è stato fatto in un avviso stampa affermando che la commissione e il processo sono "richiesti nel 25° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti per consentire al Congresso di garantire una leadership efficace e ininterrotta nella più alta carica del ramo esecutivo del governo".

Il venticinquesimo emendamento è stato ratificato nel 1967 dopo l'assassinio del presidente degli Stati Uniti John F.Kennedy nel 1963 per stabilire un percorso ordinato di successione nel caso in cui il presidente muoia o diventi incapace di svolgere le proprie funzioni, come quando soffre di una malattia.

La sezione 4 dell'emendamento descrive il processo in cui altri politici possono determinare insieme che il presidente non è idoneo a svolgere le funzioni di ufficio e procedere per rimuoverlo dall'incarico, processo avviato dal "Vice Presidente e dalla maggioranza di uno dei due principali funzionari dei dipartimenti esecutivi o di qualsiasi altro organo che il Congresso possa prevedere per legge".

NEW: PELOSI and Rep. RASKIN plan to introduce legislation tomorrow to establish a commission under the 25th Amendment charged with evaluating the president's mental/physical capacity. pic.twitter.com/C8oTqt0Xcx — Kyle Cheney (@kyledcheney) October 8, 2020

​La questione dell'idoneità del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a ricoprire una carica è stata nuovamente esaminata dopo che è risultato positivo al COVID-19 la scorsa settimana, che lo ha costretto a trascorrere diversi giorni al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland, e di ricevere una serie di farmaci e persino ossigeno supplementare per un breve periodo di tempo. Trump non ha passato l'autorità esecutiva al vicepresidente Mike Pence durante quel periodo, ma i sintomi della malattia e i potenziali effetti collaterali dei farmaci che stava assumendo hanno portato molti a mettere in dubbio la sua capacità di fare il suo lavoro.

Giovedì, Pelosi ha notato che venerdì "parleremo del 25° emendamento". Trump ha risposto alla notizia in un tweet furioso.

"La pazza Nancy è quella che dovrebbe essere sotto osservazione", ha detto Trump. "Non la chiamano pazza per niente!"

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

​L'anno scorso, l'ex direttore a interim dell'FBI Andrew McCabe ha rivelato in "60 Minutes" della CBS che nel maggio 2017 che, dopo che Trump ha licenziato l'allora direttore dell'FBI James Comey, lui e l'allora vice procuratore generale Rod Rosenstein hanno esplorato brevemente l'utilizzo del 25 ° emendamento per rimuovere Trump dall'ufficio. Dopo che Trump ha nominato Robert Mueller a capo delle indagini del Russiagate dell'FBI otto giorni dopo, la loro preoccupazione è stata in qualche modo attenuata.