Crisi in Kirghizistan, Farnesina esorta a porre fine alle violenze

L'Italia ha invitato le parti politiche in Kirghizistan a cessare immediatamente gli scontri e riprendere il dialogo istituzionale.

"L’Italia segue con attenzione gli sviluppi della situazione in Kirghizistan a seguito delle elezioni presidenziali di domenica scorsa e auspica l’immediata cessazione delle violenze nel Paese e la ripresa di un costruttivo dialogo politico interno a seguito dell’annullamento del voto", riferisce la Farnesina in un comunicato.

La nota del minsitero degli Esteri italiano, inoltre, esprime la speranza che gli avvenimenti attuali non interrompano il percorso di avvicinamento agli standard democratici intrapreso da tempo in Kirghizistan.

Lo scorso lunedì sono scoppiate le proteste di massa in Kirghizistan di coloro che non riconoscono i risultati delle elezioni parlamentari nel paese, svoltesi il 4 ottobre. Dopo violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, i manifestanti hanno preso il controllo dell'edificio del parlamento del Paese, che ospita l'amministrazione presidenziale.

Il primo ministro kirghiso Kubatbek Boronov ha rassegnato le dimissioni. Il presidente Sooronbay Jeenbekov, come dichiarato dal suo addetto stampa, si trova a Bishkek e "controlla la situazione". I leader dei partiti dell'opposizione hanno creato un consiglio di coordinamento per l'amministrazione del paese e hanno nominato il loro leader Sadyr Zhaparov per l'incarico di primo ministro.

La sera del 6 ottobre il parlamento ad una riunione straordinaria ha approvato la sua candidatura. Tuttavia, alcuni oppositori non sono stati d'accordo con questa nomina: hanno creato il proprio consiglio di coordinamento e intendono eleggere il loro primo ministro. Inoltre, hanno anche chiesto l'impeachment del presidente Jeenbekov e lo scioglimento del parlamento del Paese.

Il presidente del Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov ha affermato di aver condotto trattative con diverse forze politiche per stabilizzare la situazione nella Repubblica. Un deputato del partito di opposizione Ata-Meken, Kanybek Imanaliev, ha dichiarato a Sputnik che i deputati parlamentari kirghisi hanno avviato una procedura di impeachment contro Jeenbekov.