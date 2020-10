Rimpasto nell'Eurocommissione: McGuinness subentra a Hogan, dimessosi per aver violato la quarantena

Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina del nuovo commissario che sostituerà Phil Hogan, precedente in carica che si è dimesso dal suo incarico dopo aver violato le norme anti-contagio durante il suo viaggio in Irlanda.

Come avevano riportato i media, ad agosto Hogan aveva partecipato ad un evento con circa 80 persone in Irlanda. Il funzionario ha subito forti critiche, quando è emerso che non si è sottoposto ad un autoisolamento di due settimane, previsto per coloro che arrivano nel Paese.

Dopo che l'episodio ha avuto un'ampia copertura nei media, Hogan ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario europeo per il Commercio.

Era il rappresentante dell'Irlanda presso il Collegio dei Commissari europei. Il Collegio è l'organo governativo della Commissione Europea, con sede a Bruxelles, composto da 27 commissari europei, ciascuno dei quali rappresenta un paese dell'UE.

Dopo le dimissioni di Hogan, l'Irlanda ha dovuto presentare nuovi candidati per il lavoro nel Collegio e il Parlamento europeo ne ha dovuto approvare uno.

"Il Parlamento approva la nomina di Mairead McGuinness all'incarico di Commissario", ha dichiarato in una nota il Parlamento Europeo.

Allo stesso tempo, il nuovo responsabile per il Commercio, al posto di Hogan, sarà il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis. Anche questa modifica è stata approvata dal Parlamento Europeo.

Mairead McGuinness lascia il posto di vicepresidente del Parlamento Europeo e sarà il commissario europeo responsabile per i Servizi finanziari, la stabilità finanziaria e i mercati dei capitali.