Coronavirus, Lorenzin positiva: "E' una bestiaccia"

Beatrice Lorenzin è risultata positiva al nuovo coronavirus SARS-CoV-2. A riferirlo è stata la stessa deputata del Partito Democratico, in un video postato sulla propria pagina ufficiale Twitter:

"Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al Covid, ho un po' di febbre e mal di gola ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò", sono state le sue parole.

L'ex ministro della Salute ha quindi definito il nuovo agente patogeno "una bestiaccia", e ha spiegato di essere stata contagiata nonostante il suo atteggiamento di piena prudenza:

"Essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo. Un abbraccio va alle persone che in questo momento si trovano nella mia condizione. Io ho figli e marito negativi. Ma c'è il problema di come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena...non è facile per nessuno, prestiamo tutti particolare attenzione e un abbraccio a tutti", ha concluso la deputata.

Quest'oggi anche Riccardo Merlo, sottosegretario agli Esteri del Governo, ha annunciato la propria positività al Covid-19.

Il Covid-19 tra i politici italiani

Sono ormai diversi i volti della politica italiana che hanno dovuto fare i conti di persona con la pandemia di Covid-19, risultando positivi al tampone.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è risultato positivo il 7 marzo. Pochi giorni prima, a Milano, aveva partecipato a un aperitivo pubblico sui Navigli.

Uno degli ultimi casi annunciati tra i politici è quello di Silvio Berlusconi, che ha fatto sapere di essere positivo al coronavirus il 2 settembre. Nella notte del 3 settembre è stato ricoverato al San Raffaele per poi venire dimesso il 14 dello stesso mese.

La scorsa settimana, infine, è stato reso noto che due parlamentari del Movimento Cinquestelle sono risultati positivi in seguito ad una riunione.