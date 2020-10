Luigi Di Maio: 209 miliardi Recovery Fund sono nelle mani dei cittadini

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aggiorna i suoi follower circa la situazione politica in Italia e sulla gestione della pandemia da parte del governo. Ma è l’uso dei 209 miliardi del Recovery Fund che occupano gran parte del suo discorso, perché afferma che in molti dalle piazze gli chiedono chi e come saranno gestiti questi fondi.

“L’Italia resta uno dei paesi con il numero di contagi più bassi. Non è un paese in emergenza. E su questo dobbiamo soffermarci perché vuol dire che gli italiani stanno rispettando al massimo le regole”, esordisce il pentastellato.

“Anche durante il lockdown l’Italia rappresentava uno dei modelli virtuosi di tutto l’occidente” afferma Di Maio che ha avuto modo di vedere da ministro degli Esteri quanto accadeva nel resto d’Europa e e del mondo da una prospettiva ravvicinata.

Il ministro degli Esteri richiama ancora una volta i cittadini al rispetto delle regole, convinto che la situazione resterà sotto controllo se si useranno le mascherine e si rispetterà la distanza interpersonale di sicurezza di oltre un metro.

I miliardi di euro da spendere nei prossimi anni

209 miliardi di euro vanno spesi sul territorio per la riconversione ambientale, energetica e per la digitalizzazione.

“Digitalizzazione significa che non compilo più 100 moduli comunali, ma ne compilo solo uno”, spiega il ministro.

“Dobbiamo essere concreti, entrare nella vita reale delle persone” e usare questi fondi per risolvere i ritardi trentennali che hanno bloccato lo sviluppo del sistema Italia.

Chi avrà tra le mani questi 209 miliardi di euro gli chiedono i cittadini, e lui risponde: “Siete voi che avete quei soldi tra le mani, con i vostri primi cittadini”.

Ballottaggi e voto in Sicilia

“Andiamo a votare perché voi deciderete a chi mettere nelle mani quei 209 miliardi di euro”, dice Di Maio ricordando i candidati sindaci del M5S che vanno al ballottaggio domenica e ricordando quei comuni della Sicilia dove domenica si vota per la prima tornata.

La legge di Bilancio

“La legge di bilancio dovremo costruirla intorno ai cittadini italiani, dobbiamo costruire una nuova epoca”, afferma il pentastellato della prima ora.

“Questa legge di bilancio dovrà trasferire fiducia agli italiani e sarà un lavoro inedito perché dovrà spendere 209 miliardi di euro”, lo ha detto Di Maio nella sua diretta Facebook alludendo ai fondi del Recovery Fund.

Roberto Gualtieri nei giorni scorsi ha riferito che la legge di bilancio prevede una spesa di 40 miliardi di euro.

Il discorso di Luigi Di Maio: video