Giappone: "fallimentare" la gestione disputa territoriale con la Russia da parte di Shinzo Abe

La disputa sulle Isole Curili meridionali è stata uno dei principali ostacoli tra Russia e Giappone in relazione ai colloqui bilaterali sulla firma di un trattato di pace permanente, che le parti non sono riuscite a concludere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Il quotidiano giapponese Asahi Shimbun ha citato un anonimo alto funzionario dell'amministrazione del Primo Ministro Yoshihide Suga, esprimendo frustrazione per ciò che è rimasto al nuovo governo per quanto riguarda la disputa territoriale Mosca-Tokyo.

“Se l'amministrazione Abe fosse stata seriamente intenzionata a riprendersi le isole, avrebbe richiesto una quantità enorme di misure di cooperazione economica. È chiaro che l'approccio della precedente amministrazione è stato un fallimento ”, ha detto il funzionario. Il primo ministro Shinzo Abe ha annunciato le sue dimissioni alla fine di agosto, citando gravi problemi di salute.

Le isole contese e il nuovo governo giapponese

Le relazioni russo-giapponesi sono state a lungo complicate dal fatto che le due parti non hanno mai firmato un trattato di pace permanente dopo la fine della seconda guerra mondiale a causa di un disaccordo su un gruppo di quattro isole - Iturup, Kunashir, Shikotan e Habomai - che sono rivendicato da entrambe le nazioni. Le isole sono indicate collettivamente come le Curili meridionali dalla Russia e i Territori del Nord dal Giappone.

Le osservazioni del funzionario sono arrivate dopo i colloqui telefonici del primo ministro Suga con il presidente russo Vladimir Putin di martedì, durante i quali i due, in particolare, hanno discusso di questioni relative al trattato di pace bilaterale.

“Ho detto (a Putin) che volevo porre fine alla questione dei Territori del Nord e non lasciarla irrisolta per la prossima generazione. La risposta che ho ricevuto mi ha reso fiducioso di poter avere un franco scambio di opinioni con il presidente Putin”, ha detto Suga ai giornalisti dopo i colloqui.

Nel 2018 Giappone e Russia erano vicini alla firma di un trattato di Pace

La dichiarazione ha fatto seguito a Abe che la scorsa settimana aveva detto al quotidiano Nikkei che nell'autunno del 2018 il Giappone e la Russia erano molto vicini alla firma del trattato di pace, ma che le tensioni crescenti tra Russia e Stati Uniti all'epoca impedivano a Mosca e Tokyo di firmare il documento.

Nel 1956, entrambe le parti firmarono una dichiarazione congiunta che prevedeva il ripristino delle relazioni bilaterali dopo la fine della seconda guerra mondiale.

L'allora Unione Sovietica accettò anche di considerare la consegna di due delle quattro isole contese - Habomai e Shikotan - al Giappone, ma Tokyo insistette per ottenere tutte le Curili meridionali.