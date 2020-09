Ruby ter, Berlusconi ancora positivo al Covid-19 e udienza rinviata

E' stata rinviata l'udienza del processo Ruby ter che vede imputato l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con il Cavaliere impossibilitato a recarsi in aula per legittimo impedimento.

Berlusconi, come provato dalla documentazione medica fornita dalla difesa, è risultato nuovamente positivo al Covid-19 e i motivi di salute rappresentano un ostacolo alla sua presenza in aula.

La corte ha riconosciuto il legittimo impedimento, rinviando l'udienza del processo al prossimo 19 ottobre, per quello che è un rinvio ponte.

La nuova positiività di Berlusconi al Covid-19

Silvio Berlusconi, che trascorre in quarantena il suo periodo di convalescenza dopo il periodo di degenza al San Raffaele di Milano per un'infezione di Covid-19, lo scorso 26 settembre ha ripetuto il tampone rinofaringeo come previsto per tutti i convalescenti, ma è risultato ancora positivo.

Berlusconi non presenta sintomi rilevanti, solo astenia che è tipica di tutti coloro i quali sono in convalescenza a seguito del SARS-CoV-2. A monitorare le sue condizioni di salute c’è sempre il suo fidato medico personale, il professore Alberto Zangrillo.