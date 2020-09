In Svizzera respinto il referendum anti-immigrazione

Il referendum proposto dalla destra svizzera dell'Udc con l'obiettivo di controllare e limitare gli ingressi nel Paese dei cittadini stranieri, anche europei, è stato bocciato dall'elettorato elvetico. Secondo i risultati provvisori con un'affluenza pari a circa il 59%, più del 61% dei votanti ha votato contro l'iniziativa popolare "per un'immigrazione moderata", mentre i sì si sono fermati al 38,3%.

Analizzando i risultati del voto a livello locale, a Ginevra i contrari hanno sfiorato il 70%, nella capitale Berna le percentuali rispecchiano il risultato nazionale, mentre nel Ticino, il cantone confinante con l'Italia, in controtendenza hanno prevalso i sì col 53%.

In caso di vittoria della proposta della destra populista elvetica, osteggiata da tutte le altre forze politiche, sarebbero stati messi in pericolo tutti gli accordi con l’Unione Europea con conseguenze nefaste per i frontalieri italiani e francesi che ogni giorno varcano il confine per lavoro.

Gli elettori svizzeri dovevano esprimersi in questa giornata anche sullo stanziamento di 6 miliardi di franchi per il rinnovamento della flotta dell'aviazione militare.

Per l'esercito svizzero è stata una vittoria al cardiopalma: i sì hanno vinto al fotofinish col 50,1% contro il 49,9% di no.

Da notare che i risultati definitivi saranno pubblicati dopo la convalida da parte del Consiglio federale, circa due mesi dopo la votazione odierna.