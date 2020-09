Berlusconi: Il centrodestra riparta da Forza Italia

Per il Cavaliere Forza Italia ha ancora e deve continuare ad avere una funzione centrale nel centrodestra e deve tornare ad essere una forza politica trainante.

Il centrodestra deve ripartire da Forza Italia. Lo ha affermato durante una riunione su Zoom con i vertici del partito , Silvio Berlusconi, ancora convalescente in casa dopo il ricovero in ospedale per una polmonite da Covid-19. Alla videoconferenza hanno preso parte il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, i capigruppo Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini, Gianni Letta, Niccolò Ghedini, la governatrice Jole Santelli, la senatrice Licia Ronzulli, il deputato Sestino Giacomoni, secondo quanto riferisce Adnkronos.

Il Cavaliere tenta di dare la carica ai suoi dopo il risultato deludente delle elezioni regionali, indica la strada per smarcarsi dagli alleati Salvini e Meloni e risalire la china. Prende spunto da una indagine di Pagnoncelli, secondo cui Lega e Fratelli d'Italia avrebbero ancora bisogno degli azzurri per vincere le elezioni e rilancia il ruolo centrale di Forza Italia, che non dovrà essere solo una stampella ma una forza trainante del centro destra, dice Berlusconi.

Va quindi rivendicata la propria autonomia e identità anche attraverso nuove strategie di comunicazione.

"E' stata una campagna elettorale molto difficile, ma non abbiamo saputo comunicare i nostri valori come avremmo dovuto, servono messaggi più chiari, diretti, a cominciare dai social", afferma Berlusconi, secondo il quale si dovranno scegliere "tre o al massimo 5 chiodi", ovvero temi mediatici su cui puntare attraverso i social per rilanciare il partito e far presa sull'opinione pubblica.

Il leader di Forza Italia, prosegue Adnkronos, avrebbe anche chiesto un gruppo di persone all'altezza, per coordinare l'attività politica e la comunicazione, e di valorizzare chi tra parlamentari, governatori e amministratori possa essere a disposizione per il rilancio di FI.

A due giorni dal suo 84° compleanno, Silvio Berlusconi "continua il suo periodo di isolamento a casa, è comunque al lavoro, ha partecipato al summit del Ppe e ha in programma diverse riunioni", fa sapere il suo staff.

Sarebbero falee e "sono totalmente prive di fondamento" le notizie diffuse in merito alla presunta richiesta del leader di Forza Italia di essere nuovamente ricoverato al San Raffaele.

"Non ha mai chiesto né desiderato, come è ovvio, di poter tornare in ospedale", chiarisce una nota.