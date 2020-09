Salvini: "Addio a Quota 100? Non lo permetteremo"

In un intervento al Festival dell'Economia sabato pomeriggio, il premier Conte ha dichiarato che il rinnovo di Quota 100 non è nell'agenda di governo.

La Lega insorge contro stop di Quota 100 e annuncia battaglia in parlamento. "Vogliono tornare alla Legge Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso- scrive Matteo Salvini su Twitter".

"Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani", aggiunge.

La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani. #forneromaipiù pic.twitter.com/fyTQyD2UPl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 26, 2020

​In un intervento di ieri al Festival dell'Economia, il premier Giuseppe Conte ha parlato di quota 100, affermando che non è previsto un rinnovo della forma previdenziale.

"Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all'ordine del giorno il suo rinnovo", ha detto Conte.

Tra le riforme in cantiere ci sarà quella della previdenza, ha continuato il premier, proponendo di differenziare l'età per andare in pensione in base alla tipologia di lavoro.

"Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant'anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una vita lavorativa così lunga. Dobbiamo avere il coraggio di differenziare", ha sottolineato.

Esulta invece per l'abolizione di Quota 100 il leader di Italia viva, Matteo Renzi, da sempre contrario alla riforma targata Lega-M5S.

"L'abolizione di Quota 100 è una svolta importante. Dopo aver cambiato linea in Europa, torniamo alla serietà sulle pensioni rimediando ancora ai danni del governo populista", dice Renzi, che annuncia: "Prossimo obiettivo: il Mes".