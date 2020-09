Salvini e le accuse di avere avuto febbre a un comizio: tutto falso

Matteo Salvini afferma di non aver mai avuto la febbre e che i giornalisti si sarebbero inventato tutto. Riporta di aver lamentato dolori articolari e di essersi curato per quelli. La sua versione dei fatti.

“Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni ‘giornalisti’ evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo. Vergognatevi!”

Lo ha scritto Matteo Salvini su Twitter dopo avere appreso dai media che gli attribuivano parole secondo lui mai dette. Ovvero di essersi presentato ieri a Formello anche se aveva la febbre.

Salvini in precedenza aveva pubblicato un altro tweet in cui si mostrava con un ago piantato nel braccio a cui era attaccata una flebo.

Flebo di cortisone, per sconfiggere mal di schiena, collo e spalla, e si riparte! pic.twitter.com/PUQRaNQCDH — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 26, 2020

Nei giorni precedenti le elezioni regionali, Salvini aveva accusato dolori a una spalla per i troppi selfie con i suoi simpatizzanti. Lui stesso aveva detto che tre Muscoril non erano bastate a fargli passare il dolore.

Cosa ha riferito di aver detto al medico

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il dottore avrebbe consigliato a Salvini di andare a casa – “naturalmente lei ora va a casa” – dopo la flebo e lui gli avrebbe risposto che ci sarebbe andato dopo i comizi.

“Sì tranquillo prima vado ad Anguillara, passo da Formello e finisco a Terracina. Ma poi vado a casa…” e quindi Salvini aveva aggiunto che ci teneva “ad essere qui (a Formello, ndr), in fondo anche un po’ febbricitante però è bello esserci e viaggiare tra le idee”, scrive l’Ansa.

I consigli degli attivisti a Salvini

Su Facebook si sprecano i consigli a Salvini per rimediare ai dolori alla schiena e al braccio. Uno in particolare gli consiglia di andare alle terme e magari di passare per quelle del Veneto.

"Vai alle terme..l'acqua calda ti farà benissimo...vieni in Veneto ad Abano Terme..un abbraccio."

Le letture di Salvini

Intanto in aereo Salvini legge gli atti del processo che lo vedono indagato per sequestro di persona. Il 3 ottobre dovrà recarsi a Catania per difendersi.