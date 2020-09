De Luca, per rispetto obbligo mascherine in Campania serve controllo polizia capillare

De Luca chiede a Lamorgese un piano di ordine pubblico per contenere la pandemia, mentre alla Azzolina chiede di non fare anche l'errore della mobilità interregionale dei docenti precari.

Vincenzo De Luca scrive al Ministro dell’Interno per chiedere un “capillare controllo sul territorio in ordine all’osservanza delle prescrizioni volte al contenimento dei contagi”.

Serve a poco fare Dpcm e ordinanze se poi nessuno controlla, è questo in sintesi la posizione del neorieletto presidente della Regione Campania.

Serve “un piano di impegno straordinario delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria”, scrive ancora De Luca.

Dateci un piano

“Sollecitiamo il Ministro a comunicare il piano, in quanto come più volte segnalato, ogni misura sarà vana se non sarà assicurato un capillare controllo sul territorio in ordine all'osservanza delle prescrizioni volte al contenimento dei contagi.”

Questo l’appello di De Luca rivolto al ministro Luciana Lamorgese a cui si aggiunge l’appello a Conte ed alla Azzolina sui temi della scuola.

No agli spostamenti interregionali dei docenti precari

“In relazione all'avvio dell'anno scolastico, ho inoltre di nuovo segnalato al Governo, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio e al Ministro per l'Istruzione, la necessità di approntare un piano per evitare spostamenti interregionali degli insegnanti e per sopperire alla mancanza di docenti di sostegno.”

Questo quanto chiede De Luca per evitare che gli spostamenti tra regioni possano essere veicolo di ulteriore e incontrollata diffusione del Sars-CoV-2.

De Luca insiste in particolare sugli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, ai quali in Campania non è garantita la continuità didattica.

A breve è atteso il suo monologo sulla pagina Facebook personale.