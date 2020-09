Elezioni regionali, Renzi esulta con il 5,1%: meglio delle previsioni

Matteo Renzi non sta nella pelle per i risultati elettorali ottenuti alle elezioni regionali e alle amministrative. Italia Viva avrà consiglieri regionali solo in Campania e sindaci in coalizione con il PD.

Un Matteo Renzi raggiante dopo il 5,1%, a suo dire, ottenuto alle elezioni regionali che di fatto non eleggono neppure un solo consigliere regionale se non in Campania, dove però Italia Viva ha corso in coalizione per la riconferma di Vincenzo De Luca.

"Per una debuttante sono strafelice. Il 5,1% è un risultato che va oltre ogni aspettativa e ogni sondaggio, ma per noi è solo un punto di partenza", ha detto Renzi al Tg2.

Se le regionali non sono andate bene, le elezioni amministrative vanno un po’ meglio per Italia Viva che può consolarsi grazie alla coalizione con il PD che gli consente ora di governare a: Segrate (MI), Viareggio (LU), Trento, San Giorgio a Cremano (NA), Mantova Ercolano (NA) e altri comuni.

Quanto ottiene Italia Viva alle regionali

Se guardiamo i risultati di Italia Viva regione per regione, i risultati ufficiali sono i seguenti.

In Veneto Italia Viva ottiene lo 0,62% in coalizione con PSI, PRI e liste civiche. In Campania è nella coalizione con Vincenzo De Luca e quindi vince facile. In Puglia ottiene l1,6% dei voti comprese le liste civiche e un partito verde locale. Infine in Liguria ottiene il 2,42% in coalizione con il PSI e liste locali.

Zingaretti vicepresidente del Consiglio

E con gli equilibri di fatto cambiati dopo le elezioni regionali, adesso il Partito Democratico chiederà al ridimensionatissimo M5S di concedere spazio di manovra e Nicola Zingaretti vice di Conte potrebbe essere uno dei primi segnali di questo cambiamento post regionali.

"Deciderà lui. Ha fatto bene sia come presidente di provincia che come presidente di Regione, se vorrà sarà un ottimo vice premier. Se no, lo rispetteremo", ha detto Renzi.