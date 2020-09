Lukashenko ha prestato giuramento come presidente bielorusso

Alexander Lukashenko si è insediato come presidente della Bielorussia, secondo quanto riportato mercoledì dall'agenzia di stampa bielorussa Belta.

Alla cerimonia ufficiale presso il Palazzo dell'Indipendenza hanno partecipato diverse centinaia di persone, inclusi alti legislatori, alti dirigenti di organizzazioni statali, scienziati, artisti e atleti.

Belta ha riportato che Lukashenko ha messo la mano sulla costituzione e ha prestato giuramento in lingua bielorussa. Ha poi ricevuto il certificato del presidente della Bielorussia dal presidente della Commissione elettorale centrale.

Il presidente, che in questa maniera entra nel suo sesto mandato, ha dichiarato di assumere con orgoglio l'incarico per i bielorussi "che hanno avuto il coraggio delle proprie convinzioni".

Le proteste in Bielorussia

Il 9 agosto si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo il Comitato Elettorale Centrale, il capo di Stato, Alexander Lukashenko, ha ottenuto l'80,1% dei consensi, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%. L'opposizione non ha riconosciuto questi risultati e la stessa Tikhanovskaya è partita per la Lituania. L'opposizione bielorussa continua le proteste e organizza ogni sabato cortei di sole donne e di domenica manifestazioni non autorizzate, a seguito dei quali si segnalano fermi.