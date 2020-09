Elezioni, niente quorum nel comune di Lesina: non eletto l'unico candidato leghista

Il comune di Lesina, centro abitato costiero di 6000 abitanti in provincia Foggia, non avrà un nuovo sindaco ma sarà amministrata da un commissario.

Per soli 58 elettori non presentatisi alle urne non è infatti stato raggiunto il quorum, con l'unico candidato sindaco, il 52enne Primiano Di Mauro, vice sindaco per la precedente amministrazione e figura al leader della Lega Matteo Salvini che non è quindi stato eletto.

Ancor prima delle elezioni, proprio per la particolare situazione che non vedeva alcuna alternativa a Di Mauro in campo, Matteo Salvini aveva dichiarato: ''Un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale''.

Una situazione che in realtà si è sviluppata in modo decisamente diverso rispetto alle previsioni, come ammesso da Di Mauro ai microfoni dell'Adnkronos:

''E' stata una lotta dura solo per circa 50 voti non è stato raggiunto il quorum. Mi rattrista non aver avuto un confronto per l'incapacità di gente che non è riuscita a presentare liste e poi ha creato i comitati per il non voto. Questo è triste perché già il popolo non vede di buon occhio la politica e in questo modo si alimenta il malcontento'', ha spiegato.

Il candidato ha quindi affermato di essere ancora fermamente convinto del progetto della Lega al Sud:

''Salvini ha a cuore tutti i suoi rappresentanti sul territorio - dice Di Mauro - la Lega è una grande famiglia e quando c'è da spendersi Matteo c'è sempre'', ha dunque concluso.

Le elezioni regionali del 20 e 21 settembre

E' finita in pareggio la partita delle elezioni nelle sei regioni a statuto ordinario, con un testa a testa fra centrodestra e centrosinistra in Toscana, Puglia e Marche, una netta vittoria di Toti che si riconferma in Liguria superando la soglia del 50% dei voti, e un trionfale plebiscito per De Luca e Zaia.

Risultati modesti per il M5S, che non va oltre l'11,1% ottenuto da Antonella Laricchia in Puglia. L'affluenza al voto delle regionali si è attestata al 53,8%.