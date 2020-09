Trump sta valutando di sanzionare chiunque violi l'embargo sulle armi contro l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende emanare un ordine esecutivo nei prossimi giorni che autorizzerebbe Washington a imporre sanzioni secondarie contro qualsiasi entità straniera che commercia armi convenzionali con l'Iran e quindi di fatto escluderle dal mercato statunitense, ha riferito Reuters, citando quattro fonti anonime.

Il meccanismo di sanzioni secondarie implica che le entità straniere che violano l'embargo commerciale iraniano sarebbero escluse dal commercio con la terza parte, gli Stati Uniti in questo caso. Secondo il rapporto di Reuters, "la maggior parte delle società straniere non vuole rischiare" di perdere l'accesso al mercato statunitense per commerciare con "paesi più piccoli come l'Iran". Alle società americane è già stato vietato di vendere armi a Teheran.

Mercoledì, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela e l'Iran Elliott Abrams ha accennato alla possibile introduzione dell'ordine esecutivo, affermando che l'amministrazione Trump stava pianificando d'imporre sanzioni contro i violatori dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite contro l'Iran.

Il rapporto non è stato immediatamente confermato o smentito dalla Casa Bianca.

Il PACG e l'embargo degli armamenti

Nell'ambito del Piano d'azione globale congiunto (PACG) concluso tra Iran, Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Francia e Germania nel 2015, Teheran è soggetta a un embargo sulle armi convenzionali delle Nazioni Unite che scadrà a ottobre.

Nel maggio 2018, gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente l'accordo, che intendeva limitare le scorte iraniane di uranio arricchito, e hanno reimposto le sanzioni a Teheran. L'amministrazione Trump ha ora chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di estendere indefinitamente l'embargo sulle armi contro l'Iran, ma non è riuscita a ottenere il sostegno di altre potenze. Ha inoltre espresso l'intenzione di ripristinare tutte le sanzioni delle Nazioni Unite contro il paese, con la misura che dovrebbe entrare in vigore il 20 settembre.