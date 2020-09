Timmermans su "acciaio verde": potrebbe fare moltissimo per Taranto

Il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, ha dichiarato in una conferenza stampa a Bruxelles che l’acciaio verde, prodotto con altiforni alimentati a idrogeno, è il futuro, e che potrebbe fare moltissimo per l’Italia e in particolare per la città di Taranto.

Timmermans, responsabile per il "Green Deal", ha affermato che il futuro è l'Alleanza per l'idrogeno, un iniziativa che mira a sviluppare una vera e propria “economia dell’idrogeno”. A detta sua già dal 2024 "avremo 6 gigawatt di elettrolizzatori, e forse di più, perché questa tendenza sta diventando sempre più rapida”. Gli elettrolizzatori permettono di produrre idrogeno a partire da acqua ed elettricità.

A oggi l'idrogeno viene visto da molti come il futuro della produzione d'energia e come una delle risorse fondamentali per la creazione di risorse energetiche sostenibili e lo stoccaggio di energie rinnovabili.

La produzione di acciaio verde e l'ex Ilva

Timmermans ha detto di conoscere bene la situazione di Taranto affermando che quest'ultima ha due anime: "ha l’attività economica necessaria da una parte, e dall’altra ha la devastazione dell’ambiente provocata da questa attività economica".

Secondo lui la città potrebbe risolvere il problema introducendo negli ex impianti Ilva altiforni alimentati a idrogeno in modo da poter produrre "acciaio verde". Tuttavia "questo non avverrà domani”, ha riconosciuto Timmermans. Infatti la produzione di acciaio verde come tutto la filiera basato sull'idrogeno è ancora in fase sperimentale, e costa moltissimo.

Dunque Timmermans ritiene che dovranno essere le autorità nazionali ed europee a dover promuovere lo sviluppo di queste tecnologie e ad aiutare il settore siderurgico a superare le difficoltà della riconversione.

"Se gli italiani saranno i primi a introdurlo sono sicuro che ne avranno benefici economici enormi. Immaginate che cosa questo potrebbe fare per Taranto” ha auspicato Timmermans.