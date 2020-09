Renzi a Napoli: Non possiamo vivere leghisti, non possiamo morire grillini

Matteo Renzi spara le sue ultime cartucce dalla provincia di Napoli prendendosela con il matrimonio tra PD e M5S e il no al Mes di Salvini.

Matteo Renzi in tour a Napoli e provincia per sostenere la candidatura dei sindaci di Italia Viva. Dopo San Giorgio a Cremano, dove si è presentato con Gennaro Migliore e con Ettore Rosato, atterra a Giugliano per ripetere il suo mantra:

“Non possiamo vivere leghisti ma non possiamo morire cinquestelle”.

A Giugliano Italia Viva sostiene il sindaco uscente appoggiato da una serie di liste civiche, ma dall’altra parte ha il centrodestra unito e l’accordo tra PD e M5S.

“Qui hanno fatto un matrimonio ed io non voglio sposarmi con Di Battista”, ha detto ancora Matteo Renzi.

Recentemente Renzi aveva anche detto che a governare con il M5S ha il mal di pancia.

La polemica con Salvini sul Mes

Questa mattina Salvini è intervenuto ancora una volta sul Mes affermando che è meglio prendere i soldi dai risparmiatori italiani attraverso i titoli di Stato, piuttosto che prenderli da un organismo che lui reputa pericoloso sotto tanti punti di vista.

La replica di Renzi è stata molto ironica e fredda:

Salvini ammette che dire no al #Mes significa dire sì alla patrimoniale sui risparmiatori. Secondo me il mojito stamattina gli ha fatto male #ItaliaViva pic.twitter.com/DIFfzV27sq — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 17, 2020

​