Salvini dice no Mes, meglio titoli di Stato con soldi italiani, ma Rosato (PD) capisce patrimoniale

Mes sì o Mes no? La questione non si placa e Salvini precisa la sua contrarietà, proponendo titoli di Stato per raccogliere fondi dai risparmiatori, ma per Italia Viva equivale a una patrimoniale.

Questa mattina Matteo Salvini è tornato sul Mes rispondendo ad una domanda precisa posta ad Uno Mattina su Rai Uno.

Ancora una volta Salvini ripete la sua contrarietà al Meccanismo europeo di solidarietà e spiega che il perché è contenuto negli articoli 13 e 14 del regolamento del Mes.

“Sono soldi dati a prestito da restituire a precise condizioni a un organismo che ha sede in Lussemburgo che non ha responsabilità civile e penale ed è coperto da segreto di Stato”, afferma Salvini.

“Oggi questo organismo mi presta i soldi", spiega Salvini, “fra 2 anni potrebbe dirmi 'questi soldi me li restituisci, alzi l'età per andare in pensione in Italia fino a 70 anni oppure raddoppi la tassazione sulla casa'”.

“Io questi soldi preferisco chiederli piuttosto ai risparmiatori italiani, che solo la settimana scorsa hanno chiesto 84 miliardi di buoni del Tesoro e il governo gliene ha dati solo 10, 2 Mes”, fa notare Salvini che aggiunge:

“Se ci fidiamo degli italiani non abbiamo bisogno di alcun Mes”.

La risposta di Ettore Rosato

Da Napoli, dove segue Matteo Renzi per gli ultimi scampoli di campagna elettorale, giunge la risposta di Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

“Finalmente oggi la verità, la Lega preferisce la patrimoniale al Mes. Come sempre tante belle parole, peccato che non corrispondono ai fatti. A quanto pare, Salvini preferisce attingere ai risparmi degli italiani piuttosto che ai soldi dell’Europa. Noi la pensiamo in maniera completamente diversa, gli italiani sono già stati tassati abbastanza.”

Andrea Orlando del Partito Democratico ha invece scritto su Twitter:

“Per lo meno è stato chiaro. Salvini ha detto che non vuole il Mes perché vuole attingere ai risparmi dei risparmiatori italiani. Glielo avranno consigliato i suoi commercialisti.”

Renzi, il Mes e il mojito di Salvini

Goliardica la risposta di Matteo Renzi alle affermazioni di Salvini:

Salvini ammette che dire no al #Mes significa dire sì alla patrimoniale sui risparmiatori. Secondo me il mojito stamattina gli ha fatto male #ItaliaViva pic.twitter.com/DIFfzV27sq — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 17, 2020

La precisazione

Per non far cadere in confusione il lettore, va precisato che la proposta di Salvini è di attingere al risparmio degli italiani attraverso l’emissione di titoli di stato. Una attività che il governo giallorosso ha messo in campo i mesi scorsi con una doppia edizione speciale di Btp Italia, volti appunto a coprire le spese causate dall’emergenza sanitaria.

I risparmiatori che detengono titoli di Stato ricevono una cedola, solitamente semestrale, e alla scadenza del titolo obbligazionario ricevono tutto l'importo investito.